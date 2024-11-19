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07:58, 19 ноября 2024Силовые структуры

Бывшим топ-менеджерам «Европлана» избрали меру пресечения за манипуляции на рынке

В Москве суд избрал меру пресечения бывшим топ-менеджерам «Европлана»
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Басманный суд Москвы назначил запрет определенных действий бывшему гендиректору дочерней компании «Европлана» Александру Михайлову и бывшему директору по инвестициям «Европлана» Дмитрию Долгих. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, им вменяется часть 2 статьи 185.3 («Манипулирование рынком, совершенное организованной группой») УК РФ. Бывшим топ-менеджерам грозит до семи лет заключения и штраф до миллиона рублей.

В конце июня Центральный банк России сообщил об установлении фактов манипулирования рынком при совершении сделок с облигациями «Европлана». Причиненный ущерб компании оценили в сумму не менее 31 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд арестовал помощника военкома по делу о «мертвых душах» для СВО.

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