Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в латексном прозрачном наряде

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном наряде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках 36-летняя манекенщица запечатлена в прозрачном боди телесного цвета, черной латексной юбке и лакированных остроносых туфлях. Можно заметить, что Хоск решила отказаться от бюстгальтера и продемонстрировала на камеру голую грудь. При этом знаменитость сделала яркий макияж и уложила волосы в тугой пучок.

Поклонники оценили фотосессию бывшего «ангела» Victoria's Secret в комментариях под постом, который набрал 61,8 тысячи лайков. «Ты великолепна», «Шикарная», «Как всегда, выглядишь безупречно», «Великолепная женщина», «Какая красивая фигура», — высказывались они.

Ранее Эльза Хоск поделилась кадрами, на которых позировала в тренче, не надев под него нижнее белье.