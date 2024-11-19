Девять российских прокуроров отправили в отставку

«Ъ»: генпрокурор РФ Краснов отправил в отставку 9 московских прокуроров

Генпрокурор России Игорь Краснов отправил в отставку девять московских прокуроров. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

По данным издания, приказы подписаны в отношении руководителей трех окружных прокуратур и нескольких районных ведомств. Отставки связаны с ротацией кадров. Прокуроров переместят на аналогичные должности.

Сенаторы поддержали кандидатуру Максима Жука из Твери на назначение прокурором Москвы. Руководивший ранее столичным надзором Денис Попов подал в отставку по выслуге лет, и она была удовлетворена.

После назначения Жука в скором времени на пенсию выйдет первый заместитель прокурора столицы Сергей Савенков.

15 ноября сообщалось, что в Ростове-на-Дону и Ростовской области десять председателей и судей подали в отставку.