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10:42, 19 ноября 2024Мир

Джонсон призвал Францию и Великобританию разрешить удары вглубь России

Джонсон призвал разрешить ВСУ удары вглубь России Storm Shadow и SCALP
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Hollie Adams / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) удары вглубь территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow и SCALP. Об этом экс-глава правительства написал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Британия и Франция должны немедленно симметрично принять решение об использовании крылатых ракет Storm Shadow/SCALP», — написал политик.

Джонсон также призвал сформировать новый пакет военной помощи Украине объемом 500 миллиардов долларов. При этом он подчеркнул, что речь идет о кредите с обязанностью возврата.

Глава Минобороны Британии Джон Хили ушел от ответа на вопрос по ударам ВСУ вглубь территории России. Глава оборонного ведомства добавил, что подобные вопросы должны решаться в закрытом порядке и не раскрываться средствам массовой информации с целью «оперативности» принятия решений.

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