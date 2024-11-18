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19:18, 18 ноября 2024Мир

Глава Минобороны Британии раскрыл позицию Лондона по ударам ВСУ вглубь России

Глава Минобороны Британии Хили ушел от ответа на вопрос по ударам ВСУ
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Джон Хили

Джон Хили. Фото: Yui Mok / Reuters

Глава Минобороны Британии Джон Хили ушел от ответа на вопрос по ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России. Об этом сообщает газета The Sun.

«Министр обороны Джон Хили заявил депутатам в понедельник днем, что "сегодня он не будет вдаваться в подробности о ракетах большой дальности"», — отмечается в материале издания.

Глава оборонного ведомства добавил, что подобные вопросы должны решаться в закрытом порядке и не раскрываться средствам массовой информации с целью «оперативности» принятия решений.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что разрешение странами Запада Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием приведет к резкой эскалации конфликта. Он подчеркнул, что единственной целью подобной меры являются попытки сорвать мирные переговоры и возможность урегулирование конфликта.

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