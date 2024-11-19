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20:18, 19 ноября 2024Мир

Эрдоган призвал НАТО задуматься над причиной обновления ядерной доктрины России

Эрдоган: обновление ядерной доктрины РФ является ответной мерой для НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Обнародование Россией обновленной ядерной доктрины является ответной мерой, Североатлантический альянс должен задуматься над этим. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую ядерную доктрину. Среди условий применения ядерного оружия теперь значится запуск баллистических ракет против России. Баллистические ракеты ATACMS, поставку на Украину которых одобрило руководство США, относятся к данной категории вооружений.

Ранее стало известно, что Вашингтон решил не отвечать на изменения ядерной доктрины России. По словам неназванного представителя Совета национальной безопасности (СНБ) США, Москва на протяжении нескольких недель уведомляла Белый дом о планах внести коррективы в свою ядерную доктрину.

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