США отказались отвечать на изменения ядерной доктрины России

Bloomberg: США не будут отвечать на изменения российской ядерной доктрины

США не будут отвечать на изменения ядерной доктрины России. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя Совета национальной безопасности (СНБ) США.

«США не видят необходимости корректировать свою ядерную позицию или доктрину в ответ», — утверждается в публикации.

По данным агентства, американское руководство «не будет реагировать на изменение ядерной доктрины России». Неназванный представитель СНБ добавил, что Москва на протяжении нескольких недель уведомляла Вашингтон о планах внести коррективы в свою ядерную доктрину.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что западные страны внимательно изучат обновленную ядерную доктрину.