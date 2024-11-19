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17:32, 19 ноября 2024Мир

США отказались отвечать на изменения ядерной доктрины России

Bloomberg: США не будут отвечать на изменения российской ядерной доктрины
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Yuri Gripas / Reuters

США не будут отвечать на изменения ядерной доктрины России. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя Совета национальной безопасности (СНБ) США.

«США не видят необходимости корректировать свою ядерную позицию или доктрину в ответ», — утверждается в публикации.

По данным агентства, американское руководство «не будет реагировать на изменение ядерной доктрины России». Неназванный представитель СНБ добавил, что Москва на протяжении нескольких недель уведомляла Вашингтон о планах внести коррективы в свою ядерную доктрину.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что западные страны внимательно изучат обновленную ядерную доктрину.

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