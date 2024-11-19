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15:24, 19 ноября 2024Ценности

Еще одна вещь из 1990-х вновь вернулась в моду

NYP: популярный в 1990-х годах вязаный жилет вновь вернулся в моду
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Вязаный жилет, который был особенно популярен в 1990-х годах, вновь вернулся в моду в текущем сезоне. Об этом сообщает New York Post (NYP).

По мнению блогерши Дженни из Нью-Йорка, сейчас актуальность набирает стиль преппи, который вышел из формы учащихся престижных частных школ, готовящихся к поступлению в элитные вузы. «Пришло время не просто свитера, а жилета!» — заявила она, сидя перед камерой в упомянутой вещи люксового бренда Ganni.

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Среди звезд, последовавших тенденции, оказались певицы Сабрина Карпентер, Дженнифер Лопес и Билли Айлиш. Еще одной знаменитостью, появившейся на публике в жилете, стала супермодель Хейли Бибер. В то же время манекенщица Кара Делевинь стала одной из немногих, кто надел жилет прямо на голое тело.

Ранее в ноябре стилистка перечислила россиянкам самые модные головные уборы.

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