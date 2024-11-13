Стилистка перечислила россиянкам самые модные головные уборы

Стилистка Мария Шеди посоветовала носить меховую шапку с шубой

Стилистка Мария Шеди перечислила россиянкам самые модные шапки. Соответствующий материал публикует «Москва 24».

В первую очередь специалистка рассказала, что головной убор является не только согревающим аксессуаром, но и ключевым элементом стиля. Так, эксперт посоветовала носить меховую шапку, которая удачно сочетается с шубой. Помимо этого, она обратила внимание на фетровые шляпы из шерсти.

«Но они обязательно должны быть с широкими полями, чтобы подчеркивать элегантный стиль. И ни в коем случае не мягкие, а хорошо держащие форму», — подчеркнула стилистка.

Среди прочего, в список актуальных предметов гардероба собеседница издания внесла капоры и шапки-чепчики, которые напоминают капюшон с завязками. «Классно подчеркивают спортивную стилистику кепки — на зиму можно подобрать утепленную модель. Также советую обратить внимание на теплые панамы, шапки-ведра и модели с удлиненными ушками, которые можно повязывать вокруг шеи как шарф», — добавила она.

Вдобавок Шеди заявила, что к дубленкам наиболее подходят ушанки из кожи, текстиля или меха. «С пальто же классно смотрятся береты: они снова вернулись в моду и добавляют образу французского шика», — заключила женщина.

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