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13:46, 13 ноября 2024Ценности

Стилист Рогов назвал Анджелину Джоли молью из-за наряда на премьере фильма

Стилист Рогов раскритиковал актрису Анджелину Джоли из-за платья Tamara Ralph
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Российский стилист Александр Рогов назвал американскую актрису Анджелину Джоли молью из-за наряда на премьере фильма «Мария», которая состоялась в Венеции. Соответствующее видео появилось на платформе YouTube.

Модный эксперт раскритиковал выход 49-летней знаменитости на красную дорожку. Тогда звезда «Малефисенты» предстала перед публикой в бежевом драпированном платье из ассортимента люксового бренда Tamara Ralph, которое обнажало плечи. При этом ее образ дополнили меховая накидка и золотая брошь Chanel.

По мнению Рогова, данный образ не подходит актрисе. «Ужасно. Она просто похожа на какую-то моль из шкафа. Она как будто ела эту меховую шубу и не доела. Она вся слилась. Она вообще мне не нравится блондинкой. Все смешалось. Цвет волос, горжетка из искусственного меха, и платье этого же оттенка... Она просто моль!» — прокомментировал специалист.

Ранее Рогов назвал самую трендовую вещь сезона.

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