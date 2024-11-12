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17:49, 12 ноября 2024Ценности

Стилист Рогов назвал самую трендовую вещь сезона

Стилист Александр Рогов назвал дубленки в винтажном стиле самыми трендовыми
Екатерина Ештокина

Фото: Yanshan Zhang / Getty Images

Стилист Александр Рогов назвал самую трендовую вещь сезона. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

По словам эксперта, модными стали дубленки в винтажном стиле. Упомянутые изделия специалист посоветовал носить с трикотажными предметами гардероба, джинсами или летящими платьями с высокими сапогами.

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В качестве примера Рогов продемонстрировал снимки манекенщиц, которые примерили дубленки, сочетая их с ботфортами, сапогами на плоском ходу, кедами и туфлями.

Ранее в ноябре стилист Рогов раскрыл необычный модный тренд. По его словам, многие бренды и инфлюэнсеры облюбовали заданный Prada стилистический прием, в котором используют жакет или пиджак, заправленный в брюки.

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