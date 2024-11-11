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16:20, 11 ноября 2024Ценности

Стилист Рогов раскрыл необычный модный тренд

Стилист Александр Рогов посоветовал носить заправленный в брюки жакет
Екатерина Ештокина

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Стилист Александр Рогов раскрыл необычный модный тренд в одежде. Соответствующую информацию он разместил в Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

По словам Рогова, многие бренды и инфлюэнсеры облюбовали заданный Prada стилистический прием, в котором используют жакет или пиджак, заправленный в брюки. «Модная Заметка. Жакет превращается в… элегантную блузу…» — подписал эксперт.

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В то же время специалист посоветовал выбирать упомянутые изделия средней приталенности, а брюки носить на размер больше и с высокой посадкой.

Ранее Рогов назвал лучший предмет гардероба для флирта. Так, эксперт порекомендовал присмотреться к богемным блузам с множеством оборок и рюш.

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