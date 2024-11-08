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16:55, 8 ноября 2024Ценности

Стилист Рогов назвал лучший предмет гардероба для флирта

Стилист Рогов назвал богемные блузы с рюшами и оборками лучшими для флирта
Екатерина Ештокина

Фото: S. Laiba Ali / Unsplash

Стилист Александр Рогов назвал лучший предмет гардероба для флирта. Соответствующей информацией он поделился в своем Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

Так, эксперт порекомендовал присмотреться к богемным блузам с множеством оборок и рюш. По его словам, такие изделия олицетворяют женственность, легкость и игривость. В частности, специалист призвал обратить внимание на коллекции брендов Alexander McQueen, Alberta Ferretti, Tom Ford и Sea. Также стилист внес в список блузы марок Stella McCartney, Alberta Ferretti и Chloé.

Ранее в ноябре стилист Рогов предрек новый модный тренд на 2025 год. Специалист рассказал, что изучил межсезонные линии, которые выходят между основными коллекциями брендов, и выявил предстоящую тенденцию.

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