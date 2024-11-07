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17:51, 7 ноября 2024Ценности

Стилист Рогов предрек новый модный тренд на 2025 год

Стилист Александр Рогов: платья и юбки силуэта 60-х годов возвращаются в моду
Екатерина Ештокина

Фото: Artem Beliaikin / Unsplash

Стилист Александр Рогов предрек новый модный тренд в одежде в 2025 году. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

Специалист рассказал, что изучил межсезонные линии, которые выходят между основными коллекциями брендов, и выявил предстоящую тенденцию. В частности, Рогов обратил внимание на показы брендов Valentino, No.21, Givenchy, Tom Ford и Luisa Beccaria. Помимо этого, он просмотрел работы Rochas, Gucci, Self-Portrait, Veronica Beard и Coperni.

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По словам Рогова, в моду возвращается силуэт 60-х годов. «Платья и юбки длины мини А-силуэта!» — подчеркнул эксперт.

Ранее в ноябре российский стилист предрекла популярным в 2010-х меховым жилетам возвращение в моду зимой. Екатерина Тихова заявила, что упомянутые изделия вновь станут актуальными в грядущем сезоне.

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