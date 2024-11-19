Генерального директора российской шахты арестовали из-за невыплаты зарплат

Суд арестовал гендиректора шахты «Инская» за невыплату зарплат на 65 млн рублей

Центральный районный суд Кемерово арестовал генерального директора шахты «Инская» за невыплату заработной платы в размере 65 миллионов рублей своим работникам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Гендиректору предъявлено обвинение по статьям 145.1 («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат») и 201 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ.

По версии следствия, с октября 2023 года по октябрь 2024-го мужчина, занимая должность гендиректора крупного угольного предприятия, поставлял контрагентам уголь по цене ниже рыночной. Своими действиями он причинил ущерб компании на сумму 54 миллиона рублей, что повлекло невозможность выплаты зарплаты на сумму 65 миллионов рублей для 382 работников.

По данным РИА Новости, речь идет о Денисе Немыкине. Он был задержан в понедельник, 18 ноября.

Ранее Басманный суд Москвы назначил запрет определенных действий бывшему гендиректору дочерней компании «Европлана» Александру Михайлову и бывшему директору по инвестициям «Европлана» Дмитрию Долгих.