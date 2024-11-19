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11:03, 19 ноября 2024Мир

Глава МИД Венгрии предупредил о риске глобальной катастрофы из-за действий Байдена

Глава МИД Сийярто: Байден подталкивает мир к глобальной катастрофе
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Президент США Джо Байден подталкивает мир к глобальной катастрофе своим разрешением Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.

«В Соединенных Штатах президент, отстраненный от власти его собственной партией, способности которого многие ставят под сомнение и который покинет свой пост через два месяца, принимает решения, которые приведут к глобальной катастрофе», — сообщил глава внешнеполитического ведомства.

Сийярто также добавил, что миру предстоят еще два «опасных месяца» до ухода Байдена с поста президента и инаугурации избранного главы государства Дональда Трампа.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Томас Мэсси от штата Кентукки заявил, что Байден совершил «неконституционный акт войны» своим разрешением ВСУ наносить удары вглубь России и ему должен быть объявлен импичмент. Он подчеркнул, что решение Байдена является преступлением.

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