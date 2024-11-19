Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:20, 19 ноября 2024Мир

Конгрессмен призвал объявить импичмент Байдену из-за ударов ВСУ

Конгрессмен Мэсси: Байден совершил неконституционный акт войны
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Президент США Джо Байден совершил «неконституционный акт войны» своим разрешением Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь России, и ему должен быть объявлен импичмент. Об этом написал член Палаты представителей Конгресса США Томас Мэсси от штата Кентукки в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Разрешив атаковать ракетами большой дальности Россию, Байден совершает неконституционный акт войны, который ставит под угрозу жизни всех граждан США», — написал конгрессмен.

Мэсси подчеркнул, что решение Байдена является преступлением. Он также назвал американского лидера «марионеткой глубинного государства», под которым подразумевается сгусток бюрократии и политиков, на протяжении долгих лет занимающих свои должности.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на чиновников и военных экспертов сообщала, что разрешение действующего президента США Джо Байдена ВСУ наносить удары вглубь территории России дальнобойными ракетами ATACMS не повлияет на ход конфликта. В частности, подобные оценки высказываются в связи с ограниченным запасом ракет, которые есть в распоряжении у Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На саммите G20 Макрон разыскал Лаврова, чтобы пожать ему руку. При этом он одобрил разрешение США бить по России

      Глава МИД Венгрии предупредил о риске глобальной катастрофы из-за действий Байдена

      Боррель счел соответствующим международному праву разрешение Киеву на удары вглубь России

      Выстреливший в лицо полицейскому из ружья россиянин предстанет перед судом

      Западные страны отказались от жестких формулировок по Украине в коммюнике G20

      В Финляндии напомнили Зеленскому о его прошлом клоуна

      Зеленский призвал принудить Россию к миру силой

      Россиянам предсказали доллар по 110 рублей

      В Германии указали на продвижение российских военных в Часовом Яре

      Полиция нашла череп пропавшей два года назад женщины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше