Конгрессмен призвал объявить импичмент Байдену из-за ударов ВСУ

Конгрессмен Мэсси: Байден совершил неконституционный акт войны

Президент США Джо Байден совершил «неконституционный акт войны» своим разрешением Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь России, и ему должен быть объявлен импичмент. Об этом написал член Палаты представителей Конгресса США Томас Мэсси от штата Кентукки в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Разрешив атаковать ракетами большой дальности Россию, Байден совершает неконституционный акт войны, который ставит под угрозу жизни всех граждан США», — написал конгрессмен.

Мэсси подчеркнул, что решение Байдена является преступлением. Он также назвал американского лидера «марионеткой глубинного государства», под которым подразумевается сгусток бюрократии и политиков, на протяжении долгих лет занимающих свои должности.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на чиновников и военных экспертов сообщала, что разрешение действующего президента США Джо Байдена ВСУ наносить удары вглубь территории России дальнобойными ракетами ATACMS не повлияет на ход конфликта. В частности, подобные оценки высказываются в связи с ограниченным запасом ракет, которые есть в распоряжении у Киева.