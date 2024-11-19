Российская телеведущая рассказала об изучении украинского языка

Ведущая Тутта Ларсен заявила, что знает украинский язык

Известная российская телеведущая Тутта Ларсен (настоящая имя — Татьяна Романенко), родившаяся и выросшая в Донбассе, рассказала, что изучала украинский язык. Подробности она раскрыла в выпуске подкаста Mash Room, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Я учила украинский язык со второго класса в школе. Тот язык, на котором сейчас на украинском телевидении говорят, я вообще не понимаю», — заявила Романенко.

Ларсен добавила, что ее младшая сестра изучала язык более углубленно. Ведущая уточнила, что все предметы в школе ее сестра проходила на украинском языке. «Представляешь, физика, химия на мове», — вспомнила она.

Ранее Романенко раскрыла впечатления от поездки в Донбасс. Она сравнила посещение региона с визитом в святое место. Ведущая заявила, что, несмотря на близость военных действий, жители Донбасса ведут себя великодушно.