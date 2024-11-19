Ким Кардашьян едва не задержали полицейские из-за одной детали на машине

Ким Кардашьян едва не задержали полицейские из-за тонировки на Tesla Cybertruck

Американскую телезвезду Ким Кардашьян едва не задержали полицейские из-за одной детали на Tesla Cybertruck. Подробности инцидента публикует TMZ.

Знаменитость не учла законов штата Калифорния. Выяснилось, что она слишком сильно затонировала лобовое стекло новой машины, из-за чего ее и задержал дорожный полицейский патруль. В итоге бизнесвумен отпустили, выдав штрафную квитанцию. Теперь она обязана исправить нарушение и отчитаться об этом перед шерифом, чтобы аннулировать штраф.

По словам анонимных источников, Кардашьян не вступала в спор с полицейскими.

Ранее в ноябре эксперт по брендам и культуре Ник Эде объяснил популярность нижнего белья из ассортимента марки Skims, создательницей которого является Ким Кардашьян.