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13:46, 19 ноября 2024Ценности

Ким Кардашьян едва не задержали полицейские из-за одной детали на машине

Ким Кардашьян едва не задержали полицейские из-за тонировки на Tesla Cybertruck
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американскую телезвезду Ким Кардашьян едва не задержали полицейские из-за одной детали на Tesla Cybertruck. Подробности инцидента публикует TMZ.

Знаменитость не учла законов штата Калифорния. Выяснилось, что она слишком сильно затонировала лобовое стекло новой машины, из-за чего ее и задержал дорожный полицейский патруль. В итоге бизнесвумен отпустили, выдав штрафную квитанцию. Теперь она обязана исправить нарушение и отчитаться об этом перед шерифом, чтобы аннулировать штраф.

По словам анонимных источников, Кардашьян не вступала в спор с полицейскими.

Ранее в ноябре эксперт по брендам и культуре Ник Эде объяснил популярность нижнего белья из ассортимента марки Skims, создательницей которого является Ким Кардашьян.

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