Коммунальщики посеяли траву в снег и попали на видео

В Барнауле сняли на видео коммунальщиков, сеющих траву в сугробы

В Барнауле коммунальщики вышли сеять траву в снег. Необычный способ посадки газона попал на видео, которое публикует «Подъем».

На снятых очевидцами кадрах видно, как сотрудники ЖКХ разбрасывают семена в сугробах, а затем граблями смешивают снег с грунтом. Местных жителей процедура удивила — они решили, что у коммунальщиков горят сроки.

Однако в администрации российского города заверили, что все идет по плану. «Подрядной организацией был завезен черный грунт и выполнено внеплощадочное озеленение путем посева семян в грунт. Весной территорию доработают по гарантийным обязательствам», — пояснили власти Барнаула.

Речь идет о подзимнем посеве газона, когда семена вносятся в промерзшую землю, незадолго до появления устойчивого снежного покрова. «Семена, находящиеся во влажной и холодной почве, за зиму проходят процедуру стратификации и прорастают лишь по весне, зато очень рано, сразу после таяния снегов», — уточнили в администрации.

Ранее на видео сняли коммунальщиков, которые вышли на улицы косить траву под снегом. Сотрудников ЖКХ с газонокосилками заметили в Магнитогорске, Омске и Абакане.