Крупнейшие страны ЕС согласились взять на себя бремя поддержки Украины

Сикорский: крупнейшие страны ЕС возьмут на себя бремя поддержки Украины

Крупнейшие страны Европейского союза (ЕС) согласились взять на себя бремя поддержки Украины. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции после встречи с коллегами из Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, сообщает TVP Info.

«С признанием отмечаю готовность крупнейших государств ЕС принять на себя тяжесть военной и финансовой поддержки Украины в контексте возможного ограничения вовлеченности США», — сказал дипломат.

Он отметил, что вместе с будущей главой евродипломатии Каей Каллас размышлял о возможностях увеличения европейской поддержки Украины.

Ранее верховный представитель европейского объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС поставил Вооруженным силам Украины 1 миллион снарядов, опоздав на 8,5 месяца.