Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:06, 19 ноября 2024Мир

Крупнейшие страны ЕС согласились взять на себя бремя поддержки Украины

Сикорский: крупнейшие страны ЕС возьмут на себя бремя поддержки Украины
Семен Александров (редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Крупнейшие страны Европейского союза (ЕС) согласились взять на себя бремя поддержки Украины. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции после встречи с коллегами из Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, сообщает TVP Info.

«С признанием отмечаю готовность крупнейших государств ЕС принять на себя тяжесть военной и финансовой поддержки Украины в контексте возможного ограничения вовлеченности США», — сказал дипломат.

Он отметил, что вместе с будущей главой евродипломатии Каей Каллас размышлял о возможностях увеличения европейской поддержки Украины.

Ранее верховный представитель европейского объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС поставил Вооруженным силам Украины 1 миллион снарядов, опоздав на 8,5 месяца.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Минобороны заявили о ночной атаке ВСУ ракетами ATACMS по России

      На депутата Госдумы заявили в прокуратуру из-за слов о «рожалке»

      Россиянин пришел сдавать на права пьяным и попал под арест

      Любопытные рысята вышли на «стажировку» и попали на видео

      Перечислены самые опасные для школьников продукты

      Малышева назвала три правила при уборке туалета

      Москвичам пообещали аномальный декабрь

      Россиян предупредили о подорожании шампанского

      В России увеличили выпуск боевых пистолетов

      Еще одна вещь из 1990-х вновь вернулась в моду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше