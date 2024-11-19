Малышева назвала один популярный анализ бесполезным

Врач Малышева заявила, что анализ на уровень гомоцистеина бесполезен

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман назвали бесполезным один популярный анализ. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале она заявила, что анализ на гомоцистеин не поможет определить, есть ли у человека проблемы со здоровьем. Выпуск с ее рекомендацией доступен на сайте телеканала.

По их словам, анализ на уровень этой аминокислоты призывают сдать, чтобы определить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в 2017 году в США провели исследование, которое показало, что высокий уровень гомоцистеина не влияет ни на заболеваемость, ни на смертность от болезней сердца. Гандельман подчеркнул, что если уровень этого гормона повышен, то человеку не требуется никакого специального лечения.

Малышева уточнила, что в среднем этот анализ стоит 2,5 тысячи рублей, а польза от его результатов неочевидна. «Нет смысла сдавать анализы, влияние на которые не приводят ни к какому результату», — заключила врач.

Ранее Малышева перечислила другие бесполезные анализы. Таковыми она сочла проверку на антитела к хеликобактер пилори, тест на дисбактериоз и анализ на наличие вируса Эпштейна-Барр.