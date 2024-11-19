Мать российского маньяка-душителя рассказала о трудностях в воспитании сына

Мать копейского маньяка Яикова рассказала, что с детства сын отставал в развитии

Мать российского маньяка Вячеслава Яикова, известного как копейский душитель сообщила о трудностях в воспитании сына. Об этом женщина рассказала в интервью создателям документального сериала «Как вырастить маньяка?».

По ее словам, сын с самого детства отставал в развитии, о чем ей говорили врачи, но она не предавала этому значения, несмотря на то, что к восьми годам сын говорил лишь несколько слов, такие как «мама», «папа», «дай». В итоге Яикову был поставлен диагноз олигофрения. Судмедэксперты полагают, что формированию маньяка способствовал распад СССР, после которого в Киргизии исчезла доступная психиатрическая помощь.

В период с 2002 по 2003 годы Вячеслав Яиков проживал в городе Копейске Челябинской области, где он совершил расправу над шестью девушками. По итогам судебного процесса он был признан невменяемым и отправлен на принудительно лечение в психиатрический стационар.

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