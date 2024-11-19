Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:29, 19 ноября 2024Мир

Минфин США ввел новые санкции против чиновников и военных ХАМАС

Минфин США ввел санкции против высокопоставленных чиновников ХАМАС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Соединенные Штаты ввели новые санкции против чиновников и военных палестинского движения ХАМАС. Также рестрикции коснулись ряда частных лиц, якобы замешанных в финансировании терроризма и контрабанде оружия, заявили в Министерстве финансов США.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) вводит санкции против шести высокопоставленных должностных лиц ХАМАС», — говорится в заявлении. В санкционный список Минфина входят и лица, «причастные к поддержке усилий террористической группировки по сбору средств и контрабанде оружия в сектор Газа».

В числе санкционированных Соединенными Штатами лиц указываются представители ХАМАС, якобы проживающие в Турции, среди них: военный Абд ар-Рахман Исмаил Абд ар-Рахман Ганимат и высокопоставленный чиновник Муса Дауд Мухаммад Акари.

Ранее издание Financial Times написало, что власти Катара под давлением США потребовали от лидеров палестинского движения ХАМАС покинуть страну. Подобное требование катарская сторона выдвинула около десяти дней назад сразу после разговора с официальными лицами Соединенных Штатов. Отмечается, что политический офис ХАМАС с 2012 года находился в Дохе, куда лидеры движения перебрались из Дамаска из-за войны в Сирии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы будем использовать все». Зеленский рассказал об ударе западными ракетами по России и раскрыл возможности Украины

      Названы сроки восстановления Овечкина после травмы

      Украинка с «самыми большими щеками в мире» показала фото в прозрачном бюстгальтере

      Нетаньяху пообещал вознаграждение за освобождение заложников

      Бастрыкин заинтересовался жалобами собственников 96-летнего полуразрушенного дома

      В Европе заявили об атаке США на Россию

      Сборная России разгромила Сирию в товарищеском матче

      Минфин США ввел новые санкции против чиновников и военных ХАМАС

      Беспилотники атаковали гражданское предприятие в Ростовской области

      ПВО сбила три беспилотника в двух российских регионах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше