Минфин США ввел новые санкции против чиновников и военных ХАМАС

Минфин США ввел санкции против высокопоставленных чиновников ХАМАС

Соединенные Штаты ввели новые санкции против чиновников и военных палестинского движения ХАМАС. Также рестрикции коснулись ряда частных лиц, якобы замешанных в финансировании терроризма и контрабанде оружия, заявили в Министерстве финансов США.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) вводит санкции против шести высокопоставленных должностных лиц ХАМАС», — говорится в заявлении. В санкционный список Минфина входят и лица, «причастные к поддержке усилий террористической группировки по сбору средств и контрабанде оружия в сектор Газа».

В числе санкционированных Соединенными Штатами лиц указываются представители ХАМАС, якобы проживающие в Турции, среди них: военный Абд ар-Рахман Исмаил Абд ар-Рахман Ганимат и высокопоставленный чиновник Муса Дауд Мухаммад Акари.

Ранее издание Financial Times написало, что власти Катара под давлением США потребовали от лидеров палестинского движения ХАМАС покинуть страну. Подобное требование катарская сторона выдвинула около десяти дней назад сразу после разговора с официальными лицами Соединенных Штатов. Отмечается, что политический офис ХАМАС с 2012 года находился в Дохе, куда лидеры движения перебрались из Дамаска из-за войны в Сирии.