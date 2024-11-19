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19:00, 19 ноября 2024Бывший СССР

Минобороны опубликовало кадры уничтожения автомобилей ВСУ в Харьковской области

Минобороны показало кадры уничтожения автомобилей ВСУ в Харьковской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетПожары в России

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео уничтожения автомобилей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, можно увидеть взрыв автомобилей солдат ВСУ и пожар. Отмечается, что удар был нанесен артиллерией группировки войск «Север» Вооруженных сил России.

Ранее в Минобороны сообщили, что армия России уничтожила украинский Leopard 2 в Курской области. Помимо этого, за минувшие сутки российские войска уничтожили американскую БМП Bradley, а также 16 единиц прочей бронетехники и три самоходные артиллерийские установки.

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