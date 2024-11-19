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16:09, 19 ноября 2024Экономика

На Крымском мосту восстановили движение автобусов

На Крымском мосту восстановили движение автобусов на Кубань
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

На Крымском мосту восстановили движение автобусов из Крыма на Кубань. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе.

«Движение пассажирских автобусов в направлении Керчь — Тамань возобновлено», — сказано в посте, опубликованном в 15:05 по московскому времени (совпадает с местным). Двумя часами ранее в оперштабе объявили о приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту в направлении из Крыма на Кубань, однако спустя полчаса ограничение проезда действовало лишь для пассажирских автобусов в направлении Краснодарского края. Причины перекрытия моста для машин при этом не уточнялись.

Ранее в ноябре стало известно, что между селами Изумрудное и Маслово в Крыму рухнул автомобильный мост. Трагедия произошла из-за движения по переправе перегруженной на 13 тонн фуры.

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