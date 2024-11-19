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08:26, 19 ноября 2024Мир

На Шольца усилилось давление из-за отказа поставлять Украине ракеты Taurus

Politico: позиция Шольца по отказу поставлять Украине ракеты Taurus не изменится
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Поскольку позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца по отказу поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus не изменится, на политика усилилось давление с целью изменения его решения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Для канцлера Шольца существуют определенные пределы. Он не хочет, чтобы ракеты Taurus были поставлены Украине для ударов вглубь России. И его позиция не изменится», — сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По информации авторов материала, на канцлера усиливается давление, чтобы он пересмотрел свой «категорический отказ» по поставкам дальнобойного оружия Киеву.

Ранее Шольц в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20) заявил, что Германия придерживается решения не поставлять дальнобойные ракеты Taurus Вооруженным силам Украины на фоне решения США разрешить удары оружием подобного типа.

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