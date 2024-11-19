Назван самый полезный вид варенья

Диетолог Гинзбург призвал использовать 1 кг сахара на 10 кг ягод в варенье

Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал самым полезным видом варенье такое варенье, в которое добавляют мало сахара. Об этом специалист рассказал в беседе с «Москвой 24».

По словам Гинзбурга, обычно соотношение сахара и ягод или фруктов в варенье составляет один к одному. Чтобы сделать этот десерт полезнее, диетолог призвал использовать один килограмм сахара на десять килограммов ягод.

«Самый простой способ уменьшить закладку сахара — это увеличить количество пектина. Мы добавляем в варенье немного пектина, сахара и варим. Еще очень хороши ароматные пряности типа корицы, гвоздики», — объяснил специалист. Гинзбург уточнил, что пектина нужно добавлять немного — не больше одной столовой ложки.

Диетолог добавил, что варенье, в котором мало сахара, может быстрее испортиться. Он призвал готовить его небольшими порциями и хранить в холодильнике.

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