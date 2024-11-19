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02:01, 19 ноября 2024Забота о себе

Названы помогающее быстрее уснуть продукты

Эндокринолог Елисеева: быстро заснуть и крепко спать ночью помогут киви и банан
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Диетолог, эндокринолог сети клиник «Семейная» Виктория Елисеева назвала россиянам несколько продуктов, употребление которых помогает быстрее уснуть. Их врач перечислила россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

В частности, врач порекомендовал перед сном пить ромашковый чай, настой из пассифлоры или чай с мелиссой. В напитках из этих растений присутствует апигенин — природный антиоксидант, который настроит мозг на отдых и поможет быстро заснуть и крепко спать ночью, объяснила врач.

Если напитки из растений пугают возможной аллергией или нет желания устраивать чайную церемонию, на помощь придет стакан теплого молока. В этом продукте содержится аминокислота триптофан, благотворно влияющая на нервную систему

Виктория Елисеева диетолог, эндокринолог

Кроме того, Елисеева порекомендовала перед сном съесть немного миндаля, грецких орехов, киви или банан. По ее словам, в этих продуктах много магния, необходимого для расслабления мышц и снятия напряжения. «Также можно перекусить вишней, ягодами годжи или яйцами и рыбой жирных сортов. Во всех этих продуктах содержится природный мелатонин — гормон, способствующий быстрому засыпанию», — уточнила врач.

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При этом от алкоголя Елисеева рекомендовала воздержаться, поскольку из-за него сон становится поверхностным, что не способствует полноценному отдыху.

Ранее терапевт, диетолог и нутрициолог Арина Мамина рассказала, что из-за некоторых болезней человек может чувствовать себя уставшим сразу после пробуждения даже при нормальной продолжительности сна. Она предупредила, что причиной ухудшения качества ночного отдыха могут стать прежде всего обструктивное апноэ во сне и храп.

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