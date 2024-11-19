Не все главы МИД и МО ЕС выразили готовность продолжать помощь Украине

Боррель: не все главы МИД и МО ЕС выразили готовность продолжать помощь Украине

Не все главы МИД и Министерств обороны (МО) Европейского союза (ЕС) на встречах в Брюсселе 18 и 19 ноября выразили готовность продолжать помощь Украине из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

«У нас новый сценарий, новый президент в Белом доме, у которого, как кажется, есть свой сценарий по прекращению войны», — сказал он.

По словам главы дипломатии Евросоюза, большинство стран объединения готовы продолжать поддержку, однако есть несколько исключений. «Да, есть пара стран, которые не проявили энтузиазма в продолжении поддержки Украины», — признал Боррель.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что крупнейшие страны Евросоюза согласились взять на себя бремя поддержки Киева. Министр отметил, что государства приняли данное решение из-за возможного ограничения вовлеченности США.