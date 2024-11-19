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16:14, 19 ноября 2024Культура

Осудивший СВО актер из «Сватов» объяснил решение покинуть Россию

Осудивший СВО актер из «Сватов» Феклистов объяснил решение переехать в Испанию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Осудивший проведение специальной военной операции (СВО) актер из сериала «Сваты» Александр Феклистов объяснил свое решение переехать в Испанию. Его слова приводит StarHit.

«Я не готов идти работать опять дворником, истопником и так далее. А будущее у меня только такое было в России», — заявил он. При этом отмечается, что в европейской стране Феклистов не продолжил карьеру актера.

Ранее артистка Татьяна Кравченко раскритиковала актерские навыки президента Украины Владимира Зеленского. Звезда сериала «Сваты» считает, что у него есть актерские комплексы.

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