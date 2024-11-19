Пассажир российского самолета резко побледнел и потерял сознание на борту

Пассажир летевшего из Южно-Сахалинска самолета потерял сознание на борту

Пассажир летевшего из Южно-Сахалинска самолета резко побледнел и потерял сознание на борту. Об этом пишет портал «Оха65.ру».

Инцидент произошел со следовавшим в Оху воздушным судном еще в начале ноября, однако известно о нем стало только сейчас. Россиянин находился на борту вместе с коллегами. В какой-то момент он почувствовал недомогание и потерял сознание. Мужчину пытались привести в чувства, но безуспешно.

На помощь пострадавшему пришла врач-ординатор Вера Мингалева. Бывшая жительница Охи отучилась в Ставропольском государственном медицинском университете (СГМУ) на стоматолога. Девушка поступила в ординатуру и решила слетать домой, чтобы повидаться с близкими спустя два года разлуки.

По словам Мингалевой, когда бортпроводники стали искать врача, на борту началась паника. Мужчину привели в полулежачее положение на сиденьях, проверили ему пульс, который оказался слабым. Затем медик включила вентиляцию над креслом и померила мужчине давление.

«Далее доктор начала растирать пассажиру виски, заушное пространство, шею, чтобы простимулировать приток крови в мозг», — говорится в сообщении. После этого он стал приходить в себя.

До конца рейса девушка не отходила от больного и следила за его состоянием с помощью тонометра. Как указала россиянка, в подобной ситуации может оказаться каждый, поэтому необходимо иметь хотя бы минимальные навыки первой помощи.

Ранее пассажирка дважды спасла попутчиков на семичасовом рейсе авиакомпании Air Astana с популярного тайского курорта Пхукет в казахстанскую Алма-Ату.