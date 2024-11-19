Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:12, 19 ноября 2024Путешествия

Пассажир российского самолета резко побледнел и потерял сознание на борту

Пассажир летевшего из Южно-Сахалинска самолета потерял сознание на борту
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Пассажир летевшего из Южно-Сахалинска самолета резко побледнел и потерял сознание на борту. Об этом пишет портал «Оха65.ру».

Инцидент произошел со следовавшим в Оху воздушным судном еще в начале ноября, однако известно о нем стало только сейчас. Россиянин находился на борту вместе с коллегами. В какой-то момент он почувствовал недомогание и потерял сознание. Мужчину пытались привести в чувства, но безуспешно.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

На помощь пострадавшему пришла врач-ординатор Вера Мингалева. Бывшая жительница Охи отучилась в Ставропольском государственном медицинском университете (СГМУ) на стоматолога. Девушка поступила в ординатуру и решила слетать домой, чтобы повидаться с близкими спустя два года разлуки.

По словам Мингалевой, когда бортпроводники стали искать врача, на борту началась паника. Мужчину привели в полулежачее положение на сиденьях, проверили ему пульс, который оказался слабым. Затем медик включила вентиляцию над креслом и померила мужчине давление.

«Далее доктор начала растирать пассажиру виски, заушное пространство, шею, чтобы простимулировать приток крови в мозг», — говорится в сообщении. После этого он стал приходить в себя.

До конца рейса девушка не отходила от больного и следила за его состоянием с помощью тонометра. Как указала россиянка, в подобной ситуации может оказаться каждый, поэтому необходимо иметь хотя бы минимальные навыки первой помощи.

Ранее пассажирка дважды спасла попутчиков на семичасовом рейсе авиакомпании Air Astana с популярного тайского курорта Пхукет в казахстанскую Алма-Ату.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В каком случае Россия может применить оружие массового поражения?

      Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

      Аферисты под видом Росфинмониторинга украли у российского кроссвордиста 500 тысяч рублей

      В США запретят продажи некоторых Android-смартфонов

      Основатель «Красного & Белого» описал судьбу бизнеса словами Александра Македонского

      Россиянина осудили за расправу над женщиной из-за лая ее собаки

      Диверсанта посадили в тюрьму за серию поджогов на железной дороге в российском регионе

      Траты россиян на новые автомобили побили рекорд

      В «Ростелекоме» заявили о наличии информации о каждом россиянине в даркнете

      В Кремле высказались о будущем политики Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше