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11:39, 19 ноября 2024Силовые структуры

Полиция задержала создавших сеть вахтерш-проституток россиян

В Петербурге полиция задержала организаторов интим-салона с приезжими девушками
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге полиция раскрыла бизнес-схему по оказанию интимных услуг. Организаторы — 35-летний местный житель и его 33-летняя сожительница задержаны. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает РИА Новости.

По данным полиции, отличительной особенностью бизнес-схемы было отсутствие постоянного штата ночных бабочек. Проститутки в возрасте от 20 до 33 лет приезжали в Петербург и оказывали интимные услуги в арендованных организаторами бизнеса квартирах. Работали вахтовым методом: когда женщина зарабатывала нужную сумму, она возвращалась домой. Сумма их услуг варьировалась от 5 тысяч до 40 тысяч рублей. Всего организаторы бизнеса арендовали под свою схему четыре квартиры.

В полиции полагают, что бизнес-схема приносила свыше миллиона рублей ежемесячно. Администраторами интим-салоны были две женщины, работавшие удаленно в Республике Коми и Челябинской области.

В Комсомольске-на-Амуре полицейские ранее накрыли интим-салон с несовершеннолетними.

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