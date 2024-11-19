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12:14, 19 ноября 2024Бывший СССР

Полковник оценил оставшийся у ВСУ личный состав

Полковник Матвийчук: на Украине почти не осталось пригодных для мобилизации
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thibault Camus / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается серьезный дефицит личного состава, восполнить который будет крайне проблематично, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что большинство людей, пригодных к мобилизации, уже покинули страну.

«Изначально была задача мобилизовать один миллион человек, потом полмиллиона. В реальности же наловили порядка 150 тысяч человек по всей стране, — сказал Матвийчук. — Многие молодые люди призывного возраста уже убежали, а большинство из тех, кого все же удается поймать, не готовы воевать ввиду физических ограничений».

По этой причине, по словам полковника, на Украине сегодня активно обсуждается идея мобилизации женщин, а также молодых людей, только окончивших школу.

«В реальности людей почти не осталось. Те, кого можно было поставить под ружье, в большинстве своем уже погибли или были ранены. Здоровые убегают. Отлавливают тех, кто остался», — заключил военный.

Ранее советник президента США по безопасности Джейк Салливан заявил, что ни одна система вооружений не сможет кардинально изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины, Киеву нужно делать больше для укрепления позиций на передовой.

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