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10:27, 19 ноября 2024Мир

Советник Байдена призвал Украину активнее отправлять людей на передовую

Советник Байдена Салливан призвал Украину активнее отправлять людей на передовую
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Ни одна система вооружений не сможет кардинально изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины, Киеву нужно делать больше для укрепления позиций на передовой. С таким призывом в интервью PBS выступил советник президента США по безопасности Джейк Салливан.

«Речь идет о живой силе, и Украине, на наш взгляд, необходимо приложить больше усилий для укрепления своих позиций с точки зрения количества сил, находящихся на передовой», — заявил он.

По словам Салливана, успех Украины на поле бое напрямую связан с мобилизацией.

Ранее тысячи работников на Украине потеряли бронь от мобилизации. Это произошло из-за ужесточения правил бронирования сотрудников предприятий. Точное число украинцев, которых затронули новые правила мобилизации, не сообщается.

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