Советник Байдена призвал Украину активнее отправлять людей на передовую

Советник Байдена Салливан призвал Украину активнее отправлять людей на передовую

Ни одна система вооружений не сможет кардинально изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины, Киеву нужно делать больше для укрепления позиций на передовой. С таким призывом в интервью PBS выступил советник президента США по безопасности Джейк Салливан.

«Речь идет о живой силе, и Украине, на наш взгляд, необходимо приложить больше усилий для укрепления своих позиций с точки зрения количества сил, находящихся на передовой», — заявил он.

По словам Салливана, успех Украины на поле бое напрямую связан с мобилизацией.

Ранее тысячи работников на Украине потеряли бронь от мобилизации. Это произошло из-за ужесточения правил бронирования сотрудников предприятий. Точное число украинцев, которых затронули новые правила мобилизации, не сообщается.