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14:01, 16 ноября 2024Бывший СССР

Десятки тысяч украинцев потеряли бронь от мобилизации

Десятки тысяч работников на Украине потеряли бронь от мобилизации
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Тысячи работников на Украине потеряли бронь от мобилизации. Об этом сообщает украинский портал NV.

По информации издания, это произошло из-за ужесточения правил бронирования сотрудников предприятий. Точное число украинцев, которых затронули новые правила мобилизации, не сообщается, издание сообщает о десятках тысяч человек.

Ранее сегодня Владимир Зеленский заявил, что страна мобилизовала недостаточно людей. Он отметил, что пополнение бригад идет медленно, а войска на востоке истощены и нуждаются в ротации. Зеленский также признал сложной ситуацию на востоке Украины и подтвердил продвижение Армии России.

6 ноября Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации в стране еще на 90 дней.

ЖЗЛ
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