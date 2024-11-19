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15:20, 19 ноября 2024Путешествия

Популярная страна Азии упростила визовые требования для россиян

Япония упростила визовые требования для россиян
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Andre Benz / Unsplash

Посольство Японии в Москве решило упростить визовые требования для россиян. Об этом пишет Telegram-канал Travel News.

При этом отмечается, что изменения затронули только диппредставительства в российской столице. Теперь для подачи заявления соотечественникам больше не нужно предоставлять данные об оплаченных бронированиях гостиниц или подтверждение наличия карты зарубежного банка.

Вместе с тем путешественникам из России все еще нужно указывать планируемые адреса мест проживания в популярной стране Азии и их контактную информацию. Тем временем в генконсульстве Японии в Санкт-Петербурге все эти требования все еще действуют.

Ранее российские туристы массово устремились за рубеж. Спрос на отдых за границей осенью 2024 года вырос на 38 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2023-го.

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