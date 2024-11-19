Популярная телеведущая назвала дураками уехавших из России артистов

Ведущая Ларсен назвала дураками артистов, уехавших из России после начала СВО

Популярная телеведущая Тутта Ларсен (настоящее имя — Татьяна Романенко) назвала дураками артистов, уехавших из России после начала специальной военной операцией (СВО). Об этом она порассуждала в подкасте Mash Room, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Ларсен заявила, что после начала СВО многие артисты сделали громкие заявления о России, которые показались ведущей безумными. Она назвала такое поведение публичных людей, которых считает умными и интеллигентными, «беснованием».

«Ты вдруг понял, что вот эти все умные люди — дураки, каждый по-своему. Просто по тому, что они говорят. Дело не в том, какая у них позиция, а в том, как они ее выражают. Они в истерике, и они несут такие стыдные вещи, что просто челюсти сводит», — заявила телеведущая. Романенко призналась, что ее крайне удивило подобное поведение известных соотечественников.

Ранее Ларсен заявила, что сочувствует коллегам, которые вернулись в Россию из эмиграции. Она предположила, что многие были вынуждены приехать обратно из-за того, что у них не получилось обустроиться за рубежом.