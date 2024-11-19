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03:41, 19 ноября 2024Мир

Посол Ирана высказался о заключении договора с Россией

Посол Джалали: у РФ и Ирана нет проблем в заключении стратегического договора
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Тегеран и Москва не имеют каких-либо проблем в вопросе заключения договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве. Об этом рассказал РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали.

По словам дипломата, соглашение подготовлено.

Ранее Казем Джалали уточнил, что документ будет подписан во время отдельного визита президента исламской республики Масуда Пезешкиана в Москву. Он отметил, что соглашение было готово к подписанию на саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. Однако, по словам иранского посла, президенты договорились на встрече в Ашхабаде, что договор будет заключен в ходе двусторонних визитов..

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