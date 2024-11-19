ПВО сбила три беспилотника в двух российских регионах

Минобороны: ПВО сбила 3 БПЛА в Ростовской и Курской областях

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Ростовской и Курской областями. Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

По информации оборонного ведомства, атака на российские регионы велась в период с 19:00 до 20:00. В результате два беспилотника сбили в Ростовской области, а еще один — в Курской.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал родителей поговорить со своими детьми на фоне работы систем ПВО. «Очень важно строго следовать правилам: сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки. На них может быть взрывчатка. Обязательно поговорите с детьми — предупредите их об опасности», — написал чиновник.