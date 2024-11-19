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11:10, 19 ноября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности дела арестованного топ-менеджера крупнейшего российского оператора

Топ-менеджер «Ростелекома» Шадрин обвиняется в хищении денег у компании
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Арестованный Басманным судом Москвы директор по выделенным сетям связи «Ростелеком» Владимир Шадрин арестован по обвинению в хищении денег у этой компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

По данным агентства, в документе сказано, что настоящее уголовное дело возбуждено по факту хищения денежных средств ПАО «Ростелеком». Дело было возбуждено 12 ноября. В решении суда говорится, что обвинение Шадрину предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По информации ТАСС, в документе сказано, что причастность топ-менеджера «Ростелекома» подтверждается протоколами осмотров его переписок в мессенджере, протоколами выписок по движению денежных средств, а также иными материалами дела.

Об аресте Владимира Шадрина и гендиректора компании «Комплаинс Софт» Антона Менчица стало известно 15 ноября. Ему и Менчицу вменяются махинации с деньгами, которые выделили на закупку лицензий для программного обеспечения. Сумма ущерба составляет свыше 180 миллионов рублей. Их задержали 14 ноября.

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