«Работа.ру»: 32 процента россиян хотели бы получить турпутевку на Новый год

Россияне раскрыли желанные подарки на Новый год. Соответствующее исследование сервиса «Работа.ру» публикует издание Life.ru.

Так, выяснилось, что 32 процента опрошенных хотели бы получить в подарок туристическую путевку. В то же время 28 процентов — билеты на концерт или мероприятие, а 23 процента — гаджеты. При этом 22 процента респондетов предпочли бы технику для дома, 20 процентов — одежду и 19 процентов — подарочные сертификаты.

Кроме того, 17 процентов участников опроса признались, что были бы рады получить в качестве презента качественную косметику и парфюмерию, 15 процентов — наборы для творчества и 10 процентов — курсы онлайн-обучения. Также семь процентов россиян рассказали о спортивных аксессуарах, пять процентов — об электронных книгах и настольных играх.

В ходе исследования также выяснилось, что желания россиян сформировались в зависимости от региона. Оказалось, что 56 процентов москвичей ожидают подарок-сюрприз, который подразумевает собой билет на мероприятие, путевку или умный гаджет. Жители Санкт-Петербурга и Новосибирска, в свою очередь, предпочитают сами выбирать себе подарки.

В марте россиянки назвали подарки, которые они чаще всего покупают сами себе.