Россияне раскрыли желанные подарки на Новый год. Соответствующее исследование сервиса «Работа.ру» публикует издание Life.ru.
Так, выяснилось, что 32 процента опрошенных хотели бы получить в подарок туристическую путевку. В то же время 28 процентов — билеты на концерт или мероприятие, а 23 процента — гаджеты. При этом 22 процента респондетов предпочли бы технику для дома, 20 процентов — одежду и 19 процентов — подарочные сертификаты.
Кроме того, 17 процентов участников опроса признались, что были бы рады получить в качестве презента качественную косметику и парфюмерию, 15 процентов — наборы для творчества и 10 процентов — курсы онлайн-обучения. Также семь процентов россиян рассказали о спортивных аксессуарах, пять процентов — об электронных книгах и настольных играх.
В ходе исследования также выяснилось, что желания россиян сформировались в зависимости от региона. Оказалось, что 56 процентов москвичей ожидают подарок-сюрприз, который подразумевает собой билет на мероприятие, путевку или умный гаджет. Жители Санкт-Петербурга и Новосибирска, в свою очередь, предпочитают сами выбирать себе подарки.
В марте россиянки назвали подарки, которые они чаще всего покупают сами себе.