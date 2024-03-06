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07:02, 6 марта 2024Ценности

Россиянки назвали лучшие подарки для самих себя

Россиянки назвали серьги и кольца лучшими подарки для самих себя

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Россиянки назвали подарки, которые они чаще всего покупают сами себе. Соответствующее исследование, проведенное аналитическим центром SOKOLOV, попало в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что чаще всего покупательницы приобретают серьги и кольца — 29 и 28 процентов соответственно. В список лучших презентов также попали цепи (16 процентов), подвески (9) и браслеты (8). Средний чек по таким покупкам в феврале составил 6294 рубля, что на 38 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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Отмечается, что самый высокий средний чек на женские украшения зафиксировали в Саратове, он составил 9804 рубля. На втором месте оказался Волгоград со средним чеком 9162 рубля, а замыкала тройку Москва — там в среднем тратили 9093 рубля. Последние строчки рейтинга трат среди женщин заняли Краснодар (5855 рублей) и Омск (4888 рублей).

В мае 2023 года россиянки назвали желанные подарки от возлюбленных после ссоры.

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      Карина Черных
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