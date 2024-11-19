Россиянка довезла дебошира до отдела полиции на капоте машины

В Сибири женщина довезла дебошира до отдела полиции на капоте машины

В Сибири 29-летняя жительница Кызыла довезла знакомого до отдела полиции на капоте машины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, владелица автомобиля с подругой пришли на встречу с мужчиной. В какой-то момент он стал вести себя неадекватно: размахивал кулаками и ругался. Подруги заперлись в машине, но дебошир залез на крышу и пытался попасть в салон. Тогда россиянка нажала на газ и поехала в сторону полицейского отдела.

Около участка мужчина спрыгнул и убежал, а автовладелицу оштрафовали на 1000 рублей.

Ранее сотрудники полиции задержали адвоката, который вооружился ножом и попытался ограбить магазин на востоке Москвы.