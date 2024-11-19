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14:00, 19 ноября 2024Силовые структуры

Российский адвокат вооружился ножом и попытался ограбить магазин

В Москве адвокат с ножом попытался вынести деньги из кассы магазина
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Сотрудники полиции задержали адвоката, который вооружился ножом и попытался ограбить магазин на востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, все произошло в Тюменском проезде. Мужчина пришел в магазин около 12 часов дня и потребовал выдать ему наличные деньги из кассы. Получив отказ, он начал кричать и демонстрировать присутствующим адвокатское удостоверение. Один из посетителей попытался остановить правозащитника, но получил удар ручкой в лицо.

После этого злоумышленника начали успокаивать сотрудники магазина и охранники. В ответ на это дебошир достал нож и начал размахивать им во все стороны.

Утихомирить злоумышленника смогли только силовики, пригрозившие ему табельным оружием.

Ранее Томский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего Сергея Чебыкина, который напал с ножом на полицейского в госпитале и укусил его.

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