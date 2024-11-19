Российская стюардесса раскрыла правду об уборке в номерах гостиниц и вызвала споры в сети

Работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России раскрыла правду об уборке в номерах гостиниц и вызвала споры в сети. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам бортпроводницы, в отелях чашки моют теми же тряпками, что и раковину, поэтому она рекомендовала брать необходимую посуду с собой из дома.

Более того, персонал моет использованными полотенцами ванную, туалет и пол, после чего сдает в стирку и возвращает постояльцам. В связи с этим стюардесса посоветовала возить с собой собственные банные принадлежности.

Ранее эта же стюардесса назвала лучший город Европы из тех, в которых побывала. Первое место в ее личном рейтинге заняла столица Португалии Лиссабон.