Российский нефтеперерабатывающий завод остановил работу

Reuters: Нижегородский НПЗ «ЛУКОЙЛа» остановили из-за поломки установки крекинга

Нижегородский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Нижегороднефтеоргсинтез», принадлежащий «ЛУКОЙЛу», временно остановил работу из-за поломки одной из двух установок каталитического крекинга. Это произошло 13 ноября, передает Reuters со ссылкой на три источника.

«Первый каткрекинг (КК-1) сломался, сколько потребует времени ремонт, пока не знаем», — заявил агентству один из собеседников. Причина и характер поломки не уточняются.

Другой источник сообщил о последствиях неисправности. По его словам, поломка КК-1 стала причиной снижения производственных мощностей на предприятии. «Для себя бензина не хватает. С прошлой недели ищут сторонние объемы для восполнения», — уточнил он.

Мощность утановки КК-1 составляет 5,7 тысячи тонн сырья в сутки, за счет нее «Нижегороднефтеоргсинтез» выпускает около 25% всего автобензина (1,2 миллиона тонн в год).

В марте беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал нефтебазу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» и попал в установку перегонки нефти. После этого начался пожар.