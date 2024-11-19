Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:47, 19 ноября 2024Россия

Российский нефтеперерабатывающий завод остановил работу

Reuters: Нижегородский НПЗ «ЛУКОЙЛа» остановили из-за поломки установки крекинга
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Нижегородский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Нижегороднефтеоргсинтез», принадлежащий «ЛУКОЙЛу», временно остановил работу из-за поломки одной из двух установок каталитического крекинга. Это произошло 13 ноября, передает Reuters со ссылкой на три источника.

«Первый каткрекинг (КК-1) сломался, сколько потребует времени ремонт, пока не знаем», — заявил агентству один из собеседников. Причина и характер поломки не уточняются.

Другой источник сообщил о последствиях неисправности. По его словам, поломка КК-1 стала причиной снижения производственных мощностей на предприятии. «Для себя бензина не хватает. С прошлой недели ищут сторонние объемы для восполнения», — уточнил он.

Мощность утановки КК-1 составляет 5,7 тысячи тонн сырья в сутки, за счет нее «Нижегороднефтеоргсинтез» выпускает около 25% всего автобензина (1,2 миллиона тонн в год).

В марте беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал нефтебазу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» и попал в установку перегонки нефти. После этого начался пожар.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы будем использовать все». Зеленский рассказал об ударе западными ракетами по России и раскрыл возможности Украины

      Пожарные ликвидировали возгорание на атакованном БПЛА предприятии в Воронежской области

      ПВО сбила еще пять беспилотников в Брянской области

      Кадыров передал 20 грузопассажирских автомобилей УАЗ для нужд СВО

      НХЛ рассказала о подготовке к празднованию по случаю обновления Овечкиным рекорда Гретцки

      Российский нефтеперерабатывающий завод остановил работу

      На Западе предрекли победу России в конфликте с Украиной

      На Украине предложили упразднить пост президента страны

      Набиуллина рассказала об исторической ситуации в российской экономике

      В российском городе улицу затопило фекалиями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше