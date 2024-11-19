Стали известны подробности о запуске ВСМ от Москвы до Минска

Минтранс: проектирование ВСМ от Москвы до Минска пока не ведется

Проектирование и строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Минска пока не ведется. Подробности о запуске мегапроекта раскрыл замминистра транспорта РФ Валентин Иванов, передает ТАСС.

По словам замглавы Минтранса, сейчас все силы брошены на строительство ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга. Специально для нее разрабатывается новый тип электропоездов «Белый кречет» — он сможет разгоняться до 360 километров в час. Время в пути между двумя столицами сократится до двух часов.

Ранее сообщалось, что запланированная к строительству высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) от Москвы до Минска будет называться «Союз» и позволит добраться от российской до белорусской столицы за три часа.

Магистраль будет проходить через Смоленск — общий путь достигнет 715 километров. Потребуется 21 высокоскоростной поезд. Пассажиропоток ожидается на уровне 3,8 миллиона человек в год (сейчас 1,1 миллиона пассажиров).