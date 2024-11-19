Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:06, 19 ноября 2024Экономика

Стали известны подробности о запуске ВСМ от Москвы до Минска

Минтранс: проектирование ВСМ от Москвы до Минска пока не ведется
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Проектирование и строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Минска пока не ведется. Подробности о запуске мегапроекта раскрыл замминистра транспорта РФ Валентин Иванов, передает ТАСС.

По словам замглавы Минтранса, сейчас все силы брошены на строительство ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга. Специально для нее разрабатывается новый тип электропоездов «Белый кречет» — он сможет разгоняться до 360 километров в час. Время в пути между двумя столицами сократится до двух часов.

Ранее сообщалось, что запланированная к строительству высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) от Москвы до Минска будет называться «Союз» и позволит добраться от российской до белорусской столицы за три часа.

Магистраль будет проходить через Смоленск — общий путь достигнет 715 километров. Потребуется 21 высокоскоростной поезд. Пассажиропоток ожидается на уровне 3,8 миллиона человек в год (сейчас 1,1 миллиона пассажиров).

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия согласилась с пунктом декларации саммита G20 о честном урегулировании на Украине. Лавров назвал его реалистичным

      Дания пообещала Украине еще 13 истребителей F-16

      Генерального директора российской шахты арестовали из-за невыплаты зарплат

      62-летняя Деми Мур в мини-платье восхитила фанатов на фото с премии

      Две школьницы пострадали во время хоррор-квеста в российском городе

      Лавров заявил о прямом вовлечении Франции в конфликт на Украине

      Президент SpaceX пообещала невообразимые изменения человечества

      Туристка отправилась в отпуск в США и пропала после странных сообщений семье

      Звезда «Блестящих» выступила против возрождения группы

      Военный эксперт оценил возможность ядерного ответа на удары Украины ATACMS по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше