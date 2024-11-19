Стало известно о проблемах с теплоснабжением в Херсоне

Глава Херсонской ОВА Мрочко: в городе проблемы с теплоснабжением

В подконтрольном Украине Херсоне проблемы с теплоснабжением. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Роман Мрочко в Telegram.

«В Херсоне возникли проблемы с теплоснабжением. Специалисты изучают объемы повреждений и по возможности приступят к аварийно-восстановительным работам», — написал Мрочко.

При этом он не сообщил, в каких районах возникли проблемы.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что операция по взятию под контроль Херсона потребует много усилий и ресурсов со стороны Российской армии. Он добавил, что не может назвать точных сроков, когда это произойдет.

