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20:55, 19 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о проблемах с теплоснабжением в Херсоне

Глава Херсонской ОВА Мрочко: в городе проблемы с теплоснабжением
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В подконтрольном Украине Херсоне проблемы с теплоснабжением. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Роман Мрочко в Telegram.

«В Херсоне возникли проблемы с теплоснабжением. Специалисты изучают объемы повреждений и по возможности приступят к аварийно-восстановительным работам», — написал Мрочко.

При этом он не сообщил, в каких районах возникли проблемы.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что операция по взятию под контроль Херсона потребует много усилий и ресурсов со стороны Российской армии. Он добавил, что не может назвать точных сроков, когда это произойдет.

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