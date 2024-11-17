Сальдо: операция по взятию Херсона потребует много усилий и ресурсов

Операция по взятию под контроль Херсона потребует много усилий и ресурсов со стороны Российской армии. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«Нужно быть реалистами и понимать: возврат Херсона — сложная операция, которая потребует много усилий и ресурсов. Поэтому точных сроков назвать не могу, я не военный», — оценил сроки Сальдо.

Ранее Сальдо рассказал, что медицина в занятом Вооруженными силами Украины (ВСУ) Херсоне держится на оставленных при России запасах. Он отметил, что раньше в городе существовала развитая больничная система, а также была налажена логистика медикаментов.

До того губернатор Херсонской области рассказал, что заявление Киева о создании ядерного оружия не стоит воспринимать серьезно. По его словам, подобная риторика — это лишь средство для отчаянного шантажа Запада.